11:24 | Футбол — Лига чемпионов

Фатих Терим: "Первый гол "Шальке" стал для нас шоком"

Обсудить
0

Главный тренер "Галатасарая"  Фатих Терим - о матче с "Шальке" (0:2) в Лиге чемпионов.

- Нам немного не повезло в начале, мы пропустили очень быстрый гол, - цитирует тренера официальный сайт "Шальке". - Для нас это был настоящий шок. После этого игра была равная, у нас было пять-шесть неплохих подходов и два хороших шанса забить. После второго гола мы позволили им больше контролировать игру. Они играли хорошо и заслуженно победили.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Шальке-04 - Галатасарай

 

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
Материалы других СМИ
Загрузка...