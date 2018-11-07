Фатих Терим: "Первый гол "Шальке" стал для нас шоком"

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим - о матче с "Шальке" (0:2) в Лиге чемпионов.

- Нам немного не повезло в начале, мы пропустили очень быстрый гол, - цитирует тренера официальный сайт "Шальке". - Для нас это был настоящий шок. После этого игра была равная, у нас было пять-шесть неплохих подходов и два хороших шанса забить. После второго гола мы позволили им больше контролировать игру. Они играли хорошо и заслуженно победили.

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