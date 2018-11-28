Фатих Терим: "Локомотив" играл лучше "Галатасарая", поздравляю его

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

- За счет чего "Локомотиву" удалось сегодня вас обыграть?

- До первого гола мы играли хорошо, но пропустили случайный мяч. А после второго гола у нас не было шансов отыграться. "Локомотив" играл лучше, я могу только поздравить его с победой. Мы будем в дальнейшем строить команду, где игроки не будут согласный проигрывать. До 43-й минуты мы контролировали игру, создавали моменты. Но после первого гола такая команда как "Галатасарай" опускать руки не должна. Так получилось, что сегодня мы опустили.

- Погода повлияла на игроков?

- Я бы не стал связывать поражение с погодой, несмотря на разницу в градусах. "Локомотив", повторюсь, играл лучше. (Александр Рогулев)

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