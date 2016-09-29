FARE отправит отчет по поводу инцидента в матче "Ростов" - ПСВ в УЕФА

Исполнительный директор Европейской организации "Футбол против расизма" (FARE) Пиар Пауэр подчеркнул, что ими был рассмотрен эпизод, случившийся во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2). Около штрафной площади ростовчан был замечен брошенный на поле банан. По его словам, организация направит отчет в УЕФА.

- Нами был проведен обзор СМИ о матче, после чего мы убедились, что данный инцидент случился на 8-й минуте игры, - приводит AP слова Пауэра. - Это произошло на части поля, которая находилась далеко от места действия. Мы направим дополнительный отчет в УЕФА.

Напомним, что 9 сентября УЕФА уже наказал "Ростов" проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах из-за расистского поведения болельщиков во время ответной встречи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). Наказание распространялось как раз на игру с ПСВ.

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