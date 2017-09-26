Фантастический перфоманс фанатов "Спартака". Фото, видео

Болельщики "Спартака" устроили красочный перформанс перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". На двух фанатских трибунах появились баннеры "Спартак" Москва" и "Единственный и неповторимый". Почти все болельщики подняли над головой клубные шарфы.
На центральной трибуне появился баннер с профилем гладиатора Спартака, эмблема спортивного общества, гербы России и Москвы и надпись "Победа или смерть" на английском.
🔥🔥🔥 Перфоманс болельщиков "Спартака" #СпартакЛиверпуль pic.twitter.com/stq0NEUvYR– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 26 сентября 2017 г.
Ух, до мурашек! Выход команд, трибуны, гимн - полный комплект. С Богом! 🔴⚪️ #СпартакЛиверпуль #SpartakLFC pic.twitter.com/mnAnhfgjXf– Филипп Папенков (@PippoGranato) 26 сентября 2017 г.