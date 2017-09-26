Фантастический перфоманс фанатов "Спартака". Фото, видео

Сегодня. Москва. Перфоманс фанатов "Спартака" на игре с "Ливерпулем". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"

Болельщики "Спартака" устроили красочный перформанс перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". На двух фанатских трибунах появились баннеры "Спартак" Москва" и "Единственный и неповторимый". Почти все болельщики подняли над головой клубные шарфы.

На центральной трибуне появился баннер с профилем гладиатора Спартака, эмблема спортивного общества, гербы России и Москвы и надпись "Победа или смерть" на английском.