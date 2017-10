Фанаты "Тоттенхэма" отпраздновали свое прибытие в Испанию песнями на улицах Мадрида. Перед матчем "Реала" английские фанаты исполнили несколько песен, в том числе знаменитую песню Wake Me Up Before You Go-Go группы Wham!, изменив слова на следующие: "Кому нужен Бэйл, когда у вас есть Сиссоко?".

Напомним, матч "Реал" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 17 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.