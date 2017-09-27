Фанаты "Спортинга" - "Барселоне": "Криштиану Роналду - лучший в мире"

Во время матча группового турнира Лиги чемпионов "Спортинг" – "Барселона" болельщики лиссабонцев любопытным способом "поприветствовали" соперника. Хозяева поля организовали перфоманс с изображением Криштиану Роналду и надписью: "Лучший в мире". Таким образом, португальцы попытались повлиять на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который соперничает с форвардом "Реала" за звание лучшего футболиста планеты.

32-летний Криштиану Роналду является воспитанником "Спортинга".

Трансляция матча "Спортинг" – "Барселона"