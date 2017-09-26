Фанаты "Спартака" зажгли дымовую шашку и повесили баннер "УЕФА - мафия"

Болельщики "Спартака" в начале домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" зажгли дымовую шашку. Вместе с тем на фанатской трибуне за памятником братьям Старостиным появился баннер "УЕФА - мафия".

Вчера "Спартак" обратился к болельщикам с просьбой не использовать пиротехнику на матче с "Ливерпулем".

Напомним, матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком", состоявшийся в Словении 13 сентября, прерывался на несколько минут из-за использования на секторе красно-белых пиротехники. Пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина в центре поля.

На следующий день УЕФА открыл в отношении "Спартака" дисциплинарное дело. На прошлой неделе контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать российский клуб на 60 тысяч евро и запретить продавать билеты болельщикам красно-белых на выездной матч 4-го тура с "Севильей", который состоится 1 ноября.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"