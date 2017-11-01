Фанаты "Спартака" скандируют "УЕФА – мафия"

На матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА между "Севильей" и "Спартаком", который проходит в Испании, присутствует около тысячи болельщиков красно-белых.
В связи с этим усилены меры безопасности. Спартаковские фанаты скандируют "УЕФА – мафия".
Напомним, что матч основных команды "Севильи" и "Спартака" состоится сегодня, начало игры - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE!
Сектор #СевильяСпартак pic.twitter.com/5a7HqYMBMH– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 ноября 2017 г.
vassel
горбатого могила исправит
16:32
heimat
пятаки идут на конфликт с уефой !
16:30
wedes
Фанаты Гитлера обвиняют в чем-то УЕФУ? Вот смешно)
16:27
Ингерманландец
Это УЕФА, выходит, в Мариборе из ракетниц стреляла?!
16:26
ВеликийПашаБуре
Дохрюкаются свиньи................хотя учитывая,что у поросей капитан - трансвестит, Уевропа полюбасу простит!
16:23
Несвин
Процитирую министра иностранных дел: "Дебилы бл..."
16:23
Serenky25
Я с ними согласен, но опять штраф, как минимум.
16:20