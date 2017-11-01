16:10 | Футбол — Лига чемпионов

Фанаты "Спартака" скандируют "УЕФА – мафия"

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На матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА между "Севильей" и "Спартаком", который проходит в Испании, присутствует около тысячи болельщиков красно-белых.

В связи с этим усилены меры безопасности. Спартаковские фанаты скандируют "УЕФА – мафия".

Напомним, что матч основных команды "Севильи" и "Спартака" состоится сегодня, начало игры - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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vassel

горбатого могила исправит

16:32

heimat

пятаки идут на конфликт с уефой !

16:30

wedes

Фанаты Гитлера обвиняют в чем-то УЕФУ? Вот смешно)

16:27

Ингерманландец

Это УЕФА, выходит, в Мариборе из ракетниц стреляла?!

16:26

ВеликийПашаБуре

Дохрюкаются свиньи................хотя учитывая,что у поросей капитан - трансвестит, Уевропа полюбасу простит!

16:23

Несвин

Процитирую министра иностранных дел: "Дебилы бл..."

16:23

Serenky25

Я с ними согласен, но опять штраф, как минимум.

16:20