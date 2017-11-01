Фанаты "Спартака" скандируют "УЕФА – мафия"

На матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА между "Севильей" и "Спартаком", который проходит в Испании, присутствует около тысячи болельщиков красно-белых.

В связи с этим усилены меры безопасности. Спартаковские фанаты скандируют "УЕФА – мафия".

Напомним, что матч основных команды "Севильи" и "Спартака" состоится сегодня, начало игры - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE!