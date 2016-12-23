Фанаты "Севильи", арестованные за драку, отпущены на время следствия

Испанская полиция временно отпустила 12 болельщиков "Севильи", которым предъявлены обвинения в массовой драке, нарушении общественного порядка и нанесении материального ущерба. Они были участниками стычки с фанатами "Ювентуса" перед игрой команд 21 ноября. В ходе столкновения некоторые болельщики туринского клуба получили травмы, а 12 сторонников "Севильи" были арестованы.

На время продолжающегося следствия задержанных отпустили, но дважды в месяц они должны отмечаться в полиции, пока суд не вынесет решение по обвинениям в их адрес.