Фанаты "Ромы" атаковали болельщиков "Челси" в Риме

Фанаты "Ромы" напали на болельщиков "Челси" в Риме перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает Football Italia. По информации источника, активные фанаты "волков" атаковали поклонников английского клуба в одном из местных баров.

Отмечается, что болельщики лондонцев получили ушибы, но никто не серьезно не пострадал. После этого на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они ознакомились с записями камер видеонаблюдения и позже задержали двух фанатов "Ромы".

Матч "Рома" - "Челси" состоится сегодня, 31 октября. Начало встречи - 22.45 по московскому времени.