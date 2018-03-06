Фанаты "ПСЖ" ночью взрывали петарды под окнами отеля, где остановился "Реал"

Фанаты "ПСЖ" мешали спать игрокам "Реала" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает El Mundo Deportivo, группа болельщиков парижской команды активно шумела около отеля, где остановились мадридцы.

По данным источника, около пятидесяти фанатов пели песни, кричали, а также взрывали петарды и жгли файеры посреди ночи.

Матч "ПСЖ" – "Реал" состоится сегодня, 6 марта, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка. Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу "Реала".