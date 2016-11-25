18:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанаты ПСВ пожаловались на попытку подкупа со стороны испанских журналистов

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Болельщики ПСВ сообщили, что испанские журналисты пытались подкупить их перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2015/16 с мадридским "Атлетико", чтобы "спровоцировать проблемы и записать". Об этом рассказал генеральный менеджер команды Тун Гербрандс.

– Мы изучили эту ситуацию и предполагаем, что это правда, – приводит слова генменеджера голландское издание Eindhovens Dagblad.

Напомним, что перед игрой плей-офф Лиги чемпионов с "Атлетико" фанаты ПСВ были замечены в издевательствах над женщинами, просившими милостыню. Болельщики кидали в них монеты и заставляли отжиматься за деньги.

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