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11:15 | Футбол — Лига чемпионов

Фанаты "Наполи" требуют переигровки матча с "Шахтером" из-за положительной допинг-пробы Срны

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Болельщики "Наполи" требуют переигровки матча с "Шахтером", сообщает La Gazzetta dello Sport. Фанаты призвали пересмотреть результат из-за участия в игре защитника Дарио Срны, вокруг которого появились слухи о допинге. Отметим, что встреча завершилась победой донецкой команды - 2:1.

Ранее сообщалось, что хорват сдал положительный допинг-тест весной в одном из украинских турниров. 35-летний игрок не принял участие в матче "Черноморцем", который состоялся 17 сентября. Главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека тогда отметил, что дал игроку отдохнуть.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Байер-то не переигрывал с допингером-Ерёменко, так и тут не будут. максимум дисква игрока. для переигровки нужно ещё двоих допингеров в команде найти.

11:40