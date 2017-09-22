Фанаты "Наполи" требуют переигровки матча с "Шахтером" из-за положительной допинг-пробы Срны

Болельщики "Наполи" требуют переигровки матча с "Шахтером", сообщает La Gazzetta dello Sport. Фанаты призвали пересмотреть результат из-за участия в игре защитника Дарио Срны, вокруг которого появились слухи о допинге. Отметим, что встреча завершилась победой донецкой команды - 2:1.

Ранее сообщалось, что хорват сдал положительный допинг-тест весной в одном из украинских турниров. 35-летний игрок не принял участие в матче "Черноморцем", который состоялся 17 сентября. Главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека тогда отметил, что дал игроку отдохнуть.