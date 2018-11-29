Фанаты "Монако" - об игре Головина: "Он словно затычка в тонущей лодке"

В пятой встрече группового турнира Лиги чемпионов "Монако" уступил в гостях "Атлетико" со счетом 0:2, и потерял даже теоретические шансы на проход в дальнейшую стадию турнира. Тем не менее, поклонники монегаскского клуба высоко оценивают игру российского полузащитника команды Александра Головина.

В частности, они отмечают, что главный тренер коллектива Тьерри Анри постоянно использует россиянина не на своем месте.

"Анри использует Головина в качестве затычки в тонущей лодке. Он постоянно играет не на своей позиции, и, тем не менее, становится лучшим игроком матча", - пишет поклонник клуба Иван Бойцов.

https://twitter.com/Ivan_Boyt/status/1067875996295139329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1067875996295139329&ref_url=https%3A%2F%2Frsport.ria.ru%2Ffootball%2F20181129%2F1146686887.html

Недовольны болельщики капитаном команды Радамелем Фалькао.

"Фалькао не стоит бить пенальти. У него это не получается. Заранее известно, что он промахнется...".

https://twitter.com/alberto_hamburg/status/1067871840029290497?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1067871840029290497&ref_url=https%3A%2F%2Frsport.ria.ru%2Ffootball%2F20181129%2F1146686887.html

Некоторые фанаты нашли причину поражения от "матрасников" в цвете формы, выбранной на матч.

"Анри надо было учесть, что "Монако" не выигрывает, играя в зеленом" - отметил пользователь Твиттера L`Affreux.

После пяти матчей группового турнира Лиги чемпионов в активе "Монако" одно очко, клуб занимает последнее место в квартете А. Последнюю встречу монегаски проведут у себя дома против дортмундской "Боруссии",