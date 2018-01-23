Фанаты "Ливерпуля" недовольны билетной программой на выездной матч с "Порту"

Болельщики "Ливерпуля" выразили недовольство ценами на выездной матч матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту", сообщает Daily Mail. По информации источника, поклонники "красных" смогут попасть на игру в Португалии за 80 евро (66 фунтов), тогда как цены на билеты для поклонников домашней команды будут варьироваться от 18 до 40 евро.

Издание утверждает, что боссы мерсисайдцев намерены провести переговоры с "Порту" и УЕФА, чтобы прояснить формирование цен на билеты.

Матч "Порту" – "Ливерпуль" состоится 14 февраля в Порту, ответная игра пройдет в Ливерпуле 6 марта.