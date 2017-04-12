Фанаты "Лестера" в Мадриде подверглись атаке со стороны полиции

Болельщики "Лестера" подверглись нападению со стороны испанских полицейских в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" в Мадриде. Как сообщает ВВС, английские фанаты жалуются, что полицейские атаковали их без видимых причин. Группа болельщиков гуляла по Мадриду, когда на них напали сотрудники правоохранительных органов. Некоторые фанаты получили болезненные удары по голове, ногам, остались с ушибами и синяками.

Источник отмечает напряженность перед матчами Лиги чемпионов в связи со взрывами около автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии" перед игрой с "Монако".