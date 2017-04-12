20:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанаты "Лестера" - полиции Мадрида: "Гибралтар наш!"

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Болельщики "Лестера" спровоцировали нападение мадридской полиции перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". В интернете появилось видео, на котором фанаты английского клуба скандируют в адрес работников правоохранительных органов: "Испанские ублюдки! Гибралтар наш!"

Ранее появилась информация, что 8 фанатов "Лестера" задержаны в Мадриде после столкновений с полицией, а английские СМИ утверждали, что полиция атаковала группу болельщиков без видимых причин.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Korvin

Не понял, а где русские провоцирующие саксов?) Видео не раскрыло тему...

21:31

sars882

можно вытащить человек из грязи, но грязь из человека не вытащить. еще полтора года назад Лестер даже не мечтал о таком и вот добились. только ради чего? чтобы себя утырками выставить?

21:28

parallich

Свиньи. Увижу такое в Питере от них, **** им...

21:03

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