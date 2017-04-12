Фанаты "Лестера" - полиции Мадрида: "Гибралтар наш!"

Болельщики "Лестера" спровоцировали нападение мадридской полиции перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". В интернете появилось видео, на котором фанаты английского клуба скандируют в адрес работников правоохранительных органов: "Испанские ублюдки! Гибралтар наш!"
Ранее появилась информация, что 8 фанатов "Лестера" задержаны в Мадриде после столкновений с полицией, а английские СМИ утверждали, что полиция атаковала группу болельщиков без видимых причин.
Leicester fans fight police in Madrid. Flares, bottles. "Spanish bastards, Gibraltar is ours!"– The Spain Report (@thespainreport) 12 апреля 2017 г.
Via @PintsandPyropic.twitter.com/hQgLWzYGpr
Korvin
Не понял, а где русские провоцирующие саксов?) Видео не раскрыло тему...
21:31
sars882
можно вытащить человек из грязи, но грязь из человека не вытащить. еще полтора года назад Лестер даже не мечтал о таком и вот добились. только ради чего? чтобы себя утырками выставить?
21:28
parallich
Свиньи. Увижу такое в Питере от них, **** им...
21:03