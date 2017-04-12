Фанаты "Лестера" - полиции Мадрида: "Гибралтар наш!"

Болельщики "Лестера" спровоцировали нападение мадридской полиции перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". В интернете появилось видео, на котором фанаты английского клуба скандируют в адрес работников правоохранительных органов: "Испанские ублюдки! Гибралтар наш!"

Ранее появилась информация, что 8 фанатов "Лестера" задержаны в Мадриде после столкновений с полицией, а английские СМИ утверждали, что полиция атаковала группу болельщиков без видимых причин.