20:26 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанаты "Легии" арестованы в Мадриде за попытку ограбления

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Полиция Мадрида арестовала трех фанатов "Легии", прибывших на матч Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Marca. Трое мужчин в возрасте 31, 33 и 34 лет пытались ограбить один из баров города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они хотели вынести кассовый аппарат и угрожали двум официанткам. У одной из них им удалось отобрать мобильный телефон, но полицейские смогли его вернуть. Фанатам вменяется нарушение общественного порядка, причинение ущерба и агрессивное поведение.

Матч "Реал" - "Легия" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Реал" - "Легия"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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