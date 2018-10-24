Фанаты "Бенфики" в матче с "Аяксом" поддержали игрока амстердамской команды

Фанаты "Бенфики" во время матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса" вывесили баннер в поддержку игрока амстердамской команды. Португальцы равернули растяжку с фразой: "Оставайся сильным, Нури".

Напомним, Абделхак Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате 21-летний игрок получил необратимые повреждения мозга.