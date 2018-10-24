Фанаты "Бенфики" в матче с "Аяксом" поддержали игрока амстердамской команды

Фанаты "Бенфики" во время матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса" вывесили баннер в поддержку игрока амстердамской команды. Португальцы равернули растяжку с фразой: "Оставайся сильным, Нури".
Напомним, Абделхак Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате 21-летний игрок получил необратимые повреждения мозга.
"Mantém-te forte, Nouri", pode ler-se, numa das faixas exibidas pelos adeptos do Benfica, partilhada pelo Twitter oficial do Ajax.– Benfica Adeptos 1904 (@BenficaAdeptos) 23 октября 2018 г.
Recorde-se que Abdelhak Nouri, jovem médio do Ajax, sofreu uma paragem cardíaca, em campo, no particular com o Werder Bremen, em julho de 2017. pic.twitter.com/qT0eBOkraZ
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