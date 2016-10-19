22:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанаты "Баварии" поддержали болельщиков "Ростова"

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Фанаты "Баварии" во время матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ вывесили на трибунах "Альянц Арены" баннер, в котором выразили свое недовольство действиями УЕФА. Ранее организация наказала "Ростов" частичным закрытием трибун на один матч Лиги чемпионов из-за расисткого поведения болельщиков во время поединка с "Аяксом" (4:1). Кроме того, УЕФА наказал "Легию" за беспорядки фанатов во время встречи с дортмундской "Боруссией" полным закрытием стадиона на игру против "Реала".

"В Варшаве, Ростове-на-Дону или где-то еще: хватит "закрывать" трибуны! Самодовольный УЕФА борется с фуболом, а не расизмом", - гласит надпись на баннере.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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