Фанаты "Барсы" на матче с "Ювентусом" выложат на трибунах надпись "Больше, чем клуб"

Болельщики "Барселоны" в рамках перформанса перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" выложат на трибунах "Ноу Камп" девиз команды на английском языке: "More than a club" ("Больше, чем клуб"), сообщает AS. Надпись будет создана с помощью цветных картонок синего, красного и желтого цвета. Помимо девиза, за обоими воротами будет выложено по надписи "Барса".

Первая игра завершилась разгромной победой туринцев - 3:0. Ответный матч "Барселоны" и "Ювентуса" состоится 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.