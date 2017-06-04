Фанат "Ювентуса" сравнил давку в Турине с эйзельской трагедией

Фанат "Ювентуса" сравнил давку, случившуюся в Турине во время трансляции финала Лиги чемпионов, с эйзельской трагедией 1985 года. Тогда в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между "Ювентусом" и "Ливерпулем" в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены. Напомним, вчера в толпе болельщиков взорвалась петарда, которую приняли за бомбу, в результате чего началась паника и пострадали около 600 людей.

"Я в шоке. Это было похоже на Эйзель", - приводит Football Italia слова одного из сторонников, который со слезами покидал сцену.

"Мы услышали крики, и вдруг тысячи людей начали толкаться, чтобы добраться до выходов. Мы все были раздавлены, были дети, которые потеряли контакт со своими родителями и родственниками. Это была не бомба, но казалось, что это была именно она, потому что это был просто хаос", - добавил другой.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"