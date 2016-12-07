11:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанат "Селтика" арестован за метание гамбургера в полицейскую лошадь

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Один из фанатов "Селтика" попал в полицейский участок перед матчем 6-го тура группового турнира против "Манчестер Сити" (1:1), сообщает ВВС. Болельщик задержан за то, что кинул гамбургер в лошадь полицейского, охранявшего порядок возле стадиона. Всего за вечер вторника полиция арестовала 14 болельщиков за различные нарушения.

"Манчестер Сити" завершил групповой турнир на втором месте и вышел в плей-офф, "Селтик" стал последним и прекратил свои выступления в еврокубках.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Гинер бы ни за что не кинул гамбургер в лошадь!

12:23

foreverCSKAforever

Ща антибомжи налетят, будут кричать о происках Гинера.

12:10

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