Фанат "Селтика" арестован за метание гамбургера в полицейскую лошадь

Один из фанатов "Селтика" попал в полицейский участок перед матчем 6-го тура группового турнира против "Манчестер Сити" (1:1), сообщает ВВС. Болельщик задержан за то, что кинул гамбургер в лошадь полицейского, охранявшего порядок возле стадиона. Всего за вечер вторника полиция арестовала 14 болельщиков за различные нарушения.

"Манчестер Сити" завершил групповой турнир на втором месте и вышел в плей-офф, "Селтик" стал последним и прекратил свои выступления в еврокубках.