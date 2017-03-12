Фанат "Реала" создал петицию с целью добиться переигровки матча "Барселона" - "ПСЖ"

Луис Мелендо Ольмедо, являющийся болельщиком "Реала", на сайте Change.org создал петицию с целью добиться переигровки ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1). Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой главного арбитра встречи Дениза Айтекина.
Ольмедо настаивает на необходимости переиграть матч, поскольку "арбитры серьезно навредили "ПСЖ" в минувшей встрече". Испанец привел 20 эпизодов из матча, в которых, по его мнению, Айтекин ошибочно принимал сторону футболистов каталонской команды.
На данный момент петицию уже подписали 97 347 человек.
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Дополнительная информация
https://www.change.org/p/uefa-champions-league-repeticion-del-partido-psg-f-c-barcelona
Profe$$or 07
Какой клуб - такие фанаты... Пускай каждый день пишут петиции всякие, это только еще раз подтверждает их ущербность)))
18:05
Ramsey.
Из 97 тысяч 70% Глоры Реала 25% фаны ПСЖ 5% прочие
17:57