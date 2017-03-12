17:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанат "Реала" создал петицию с целью добиться переигровки матча "Барселона" - "ПСЖ"

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Луис Мелендо Ольмедо, являющийся болельщиком "Реала", на сайте Change.org создал петицию с целью добиться переигровки ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона""ПСЖ" (6:1). Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

Ольмедо настаивает на необходимости переиграть матч, поскольку "арбитры серьезно навредили "ПСЖ" в минувшей встрече". Испанец привел 20 эпизодов из матча, в которых, по его мнению, Айтекин ошибочно принимал сторону футболистов каталонской команды.

На данный момент петицию уже подписали 97 347 человек.

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Дополнительная информация

https://www.change.org/p/uefa-champions-league-repeticion-del-partido-psg-f-c-barcelona

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Profe$$or 07

Какой клуб - такие фанаты... Пускай каждый день пишут петиции всякие, это только еще раз подтверждает их ущербность)))

18:05

Ramsey.

Из 97 тысяч 70% Глоры Реала 25% фаны ПСЖ 5% прочие

17:57

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