12:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанат "ПСЖ" оказался в больнице после встречи с Моттой

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Полузащитник ПСЖ Тиагу Мотта подвергся нападению со стороны болельщиков, которые встретили его в аэропорту после возвращения из Барселоны, сообщает RMC. Группа разъяренных фанатов окружила машину футболиста, в которой он находился вместе со своей женой, и не давала уехать. Итальянец попытался уехать и машиной ударил одного из болельщиков, которого доставили в больницу. Вскоре в ситуацию вмешалась полиция.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ShvartsGlass

Их ожидания - это их проблемы.

14:11

баламошка

Ну и правильно. Надо Тиаго за баранку белаза пересесть, чтоб давить имбецилов.

13:35

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