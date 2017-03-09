Фанат "ПСЖ" оказался в больнице после встречи с Моттой

Полузащитник ПСЖ Тиагу Мотта подвергся нападению со стороны болельщиков, которые встретили его в аэропорту после возвращения из Барселоны, сообщает RMC. Группа разъяренных фанатов окружила машину футболиста, в которой он находился вместе со своей женой, и не давала уехать. Итальянец попытался уехать и машиной ударил одного из болельщиков, которого доставили в больницу. Вскоре в ситуацию вмешалась полиция.