16:27 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фанат "ПСЖ" написал на Мотту заявление в полицию

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Фанат "ПСЖ", который попал в больницу после столкновения с полузащитником команды Тиагу Моттой, выписан из госпиталя, сообщает RMC. Ночью группа разъяренных болельщиков окружила машину футболиста в аэропрту Парижа. Инцидент произошел после поражения команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Барселоны" (1:6).

В машине Мотта находился вместе со своей женой, а фанаты не давали ему проехать. Итальянец попытался уехать и машиной ударил одного из болельщиков. Вскоре в ситуацию вмешалась полиция. Мужчину выписали утром и дали ему больничный на несколько дней. Он написал заявление на Мотту в полицию.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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