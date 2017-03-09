Фанат "ПСЖ" написал на Мотту заявление в полицию

Фанат "ПСЖ", который попал в больницу после столкновения с полузащитником команды Тиагу Моттой, выписан из госпиталя, сообщает RMC. Ночью группа разъяренных болельщиков окружила машину футболиста в аэропрту Парижа. Инцидент произошел после поражения команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Барселоны" (1:6).

В машине Мотта находился вместе со своей женой, а фанаты не давали ему проехать. Итальянец попытался уехать и машиной ударил одного из болельщиков. Вскоре в ситуацию вмешалась полиция. Мужчину выписали утром и дали ему больничный на несколько дней. Он написал заявление на Мотту в полицию.