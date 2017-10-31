Фанат поцеловал Месси перед подачей углового

В первом тайме матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Барселоной" произошел необычный инцидент. Форвард гостей Лионель Месси собирался подать угловой, когда увидел, что к нему подбежал перелезший через ограждение болельщик. Фанат обнял аргентинца, поцеловал его и вернулся обратно.

Смельчака не остановил никто из стюардов и охранников, и, после того, как он вернулся на трибуну, матч продолжился как ни в чем не бывало. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Олимпиакос" - "Барселона"