23:38 31 октября | Футбол — Лига чемпионов

Фанат поцеловал Месси перед подачей углового

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В первом тайме матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Барселоной" произошел необычный инцидент. Форвард гостей Лионель Месси собирался подать угловой, когда увидел, что к нему подбежал перелезший через ограждение болельщик. Фанат обнял аргентинца, поцеловал его и вернулся обратно.

Смельчака не остановил никто из стюардов и охранников, и, после того, как он вернулся на трибуну, матч продолжился как ни в чем не бывало. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Олимпиакос" - "Барселона"

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