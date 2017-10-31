Фанат поцеловал Месси перед подачей углового

В первом тайме матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Барселоной" произошел необычный инцидент. Форвард гостей Лионель Месси собирался подать угловой, когда увидел, что к нему подбежал перелезший через ограждение болельщик. Фанат обнял аргентинца, поцеловал его и вернулся обратно.
Смельчака не остановил никто из стюардов и охранников, и, после того, как он вернулся на трибуну, матч продолжился как ни в чем не бывало. (Егор БЫЧКОВ)
Un espontáneo se abraza con Messi durante el partido sin oposición alguna https://t.co/57l5bbqKz1 #UCL pic.twitter.com/4E88SHNAi9– MARCA (@marca) 31 октября 2017 г.
Непорочный как ТИ
га-а-а-лупцы, как питательны вы и вкусны! (песня)
23:53 31 октября
Fibonacci
Сначала подумалось что пустот...но откуда у самарского иждивенца деньги, да целовал бы он не туда...
23:51 31 октября