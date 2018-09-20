Фанат "Лиона" продемонстрировал нацистское приветствие. Клуб обещает его наказать

Один из фанатов "Лиона" после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1) продемонстрировал запрещенный жест. Он вскинул руку в нацистском приветствии, что зафиксировали камеры.

В клубе быстро отреагировали на этот инцидент. "Лион" обещает идентифицировать нарушителя и запретить ему посещение стадиона.

"Лион" знает о видео, которое распространяется в социальных сетях. Болельщик идентифицируется службами клуба. Как только это будет сделано, он будет отстранен от посещения стадиона и возможности бывать на выездных играх", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.