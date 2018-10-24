Фанат ЦСКА: "Итальянские фанаты были вооружены ножами. Асфальт был залит кровью"

Болельщик ЦСКА Иван рассказал о подробностях столкновений с итальянскими фанатами "Ромы" перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла накануне в Риме и завершилась победой итальянского клуба со счетом 3:0. Ранее сообщалось, что болельщик ЦСКА получил серьезное ножевое ранение во время драки перед игрой.

- Я подъехал к стадиону на такси, близко, насколько это было можно, и шел в потоке людей. Еще до матча фан-клуб ЦСКА распространял инструкцию для болельщиков с просьбой не гулять по городу в "розах" (шарфах. - Прим. "СЭ") и футболках клуба, чтобы не провоцировать местных. Но этому правилу не все следовали.

По моим ощущениям, кстати, среди приехавших поддержать ЦСКА болельщиков было много обычных болельщиков, так называемых "кузьмичей". Люди приехали в Рим дня на 3-4, не только поболеть, но и погулять. Эти вообще не были готовы к дракам. Путь к стадиону идет через довольно темный парк. И вот там наших поджидали.

Одиночных болельщиков вытягивали. Итальянские фанаты были вооружены ножами. Я видел, как скорые потом увозили ребят с ножевыми, асфальт кое-где был залит кровью. Видел ребят с подбитыми лицами.

При мне прямо с сектора врачи утащили на носилках одного парня. Он был, так сказать, навеселе. Видимо, участвовал в стычке и не заметил, что получил ножевое ранение в бок. Как я видел, кровь шла уже довольно интенсивно. В какой-то момент ему стало плохо, он упал.

Прибежали врачи, начали вокруг него суетиться. Этот - отгонять медиков. Мол, я останусь на трибуне, матч досмотрю. Кричал, что у него в шесть часов утра рейс. Но друзья его уговорили ехать в больницу...