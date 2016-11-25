Фанат "Атлетико" подал иск в суд на УЕФА и Клаттенбурга за финал Лиги чемпионов

Фанат "Атлетико" Хосе Антонио Кампон обратился в испанский суд с иском против УЕФА и арбитра Марка Клаттенбурга, обслуживавшего прошлый финал Лиги чемпионов, в котором "матрасники" уступили "Реалу" в серии пенальти. Как сообщает ESPN, болельщик требует выплатить ему 1660 евро в качестве компенсации, поскольку гол Серхио Рамоса был забит из положения "вне игры".

- Гол изменил конкуренцию, принося пользу одной из двух команд, - отметил адвокат Кампона Карлос Мендес. - Если вы идете в кино и нет звука, то вы получите свои деньги обратно. Тут то же самое... Есть нормы, и они были нарушены. Именно поэтому мы подали иск против работодателя (УЕФА) и работника (Клаттенбурга).