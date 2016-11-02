23:15 2 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фалькао забил второй гол "Монако" в ворота ЦСКА

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Нападающий "Монако" Радамель Фалькао на 29-й минуте домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА забил гол и удвоил преимущество своей команды – 2:0. Результативной передачей отметился Бенжамен Менди.

Трансляция матча "Монако" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Felix BARSA

А тем временем РОСТОВ считают отличной командой уровня ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! А "суперкоманда" товарища Гинера пропустила уже второй гол,а сколько апломба было в начале Лиги Чемпионов, Ростов ниже плинтуса опускала вся Москва! Ну и чудо серия ИГОРЬКА возросла до 41 матча!!!

23:24 2 ноября

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