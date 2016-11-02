Фалькао забил второй гол "Монако" в ворота ЦСКА

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао на 29-й минуте домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА забил гол и удвоил преимущество своей команды – 2:0. Результативной передачей отметился Бенжамен Менди.

Трансляция матча "Монако" - ЦСКА