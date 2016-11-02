Фалькао оформил дубль в матче с ЦСКА

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао на 41-й минуте домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА оформил дубль. Счет встречи стал 3:0 в пользу хозяев.

Трансляция матча "Монако" - ЦСКА