Фалькао оформил дубль в матче с ЦСКА

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао на 41-й минуте домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА оформил дубль. Счет встречи стал 3:0 в пользу хозяев.
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао на 41-й минуте домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА оформил дубль. Счет встречи стал 3:0 в пользу хозяев.
Irbis1880
Гинер со своим заявлением о том, что Россию в еврокубках должны представлять достойные команды, выглядит всё смешнее и смешнее
23:55 2 ноября
lsv1612
Вообще то до сборной тоже самое было.
23:45 2 ноября
Al Rains
Слуцкий перенял неудачи сборной и превратил ЦСКА в яму, в которую скатываются сами голы...
23:33 2 ноября