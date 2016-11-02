23:27 2 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фалькао оформил дубль в матче с ЦСКА

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Нападающий "Монако" Радамель Фалькао на 41-й минуте домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА оформил дубль. Счет встречи стал 3:0 в пользу хозяев.

Трансляция матча "Монако" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Irbis1880

Гинер со своим заявлением о том, что Россию в еврокубках должны представлять достойные команды, выглядит всё смешнее и смешнее

23:55 2 ноября

lsv1612

Вообще то до сборной тоже самое было.

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Al Rains

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