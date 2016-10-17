Фалькао не сыграет с ЦСКА

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объявил список игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Нападающий Радамель Фалькао не полетит в Москву и не поможет монегаскам. Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени.

Полностью состав "Монако", который отправился в Россию, выглядит следующим образом:

вратари Даниэл Субашич, Де Санктис, Сейду Си;

защитники Абду Диалло, Камиль Глик, Жемерсон, Бенжамен Менди, Андреа Рагги, Джибриль Сидибе;

полузащитники Темуе Бакайоко, Габриэл Боскилиа, Фабинью, Тома Лемар, Жоау Моутинью, Кевин Н'Дорам, Бернарду Силва, Адама Траоре;

нападающие Гвидо Каррильо, Валер Жермен, Корантен Жан, Кильян Мбаппе.