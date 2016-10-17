11:27 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фалькао не сыграет с ЦСКА

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объявил список игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Нападающий Радамель Фалькао не полетит в Москву и не поможет монегаскам. Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени. 

Полностью состав "Монако", который отправился в Россию, выглядит следующим образом:

вратари Даниэл Субашич, Де Санктис, Сейду Си;

защитники Абду Диалло, Камиль Глик, Жемерсон, Бенжамен Менди, Андреа Рагги, Джибриль Сидибе;

полузащитники Темуе Бакайоко, Габриэл Боскилиа, Фабинью, Тома Лемар, Жоау Моутинью, Кевин Н'Дорам, Бернарду Силва, Адама Траоре;

нападающие Гвидо Каррильо, Валер Жермен, Корантен Жан, Кильян Мбаппе.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Производственник

Ни слова о Фалькаю,главное Акинфеея понадежнее заныкать,рекордсмена всех времен и народов

12:25

Долой марионеток-макларенеток

Ну что ты будешь делать!

12:23

engaer

Даже так не хочет ехать. А Карпин-то прав.=)

12:05

П_о_в_а_р

Фплькао к нам не поедить.

11:44

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