Фалькао не сыграет с ЦСКА

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объявил список игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Нападающий Радамель Фалькао не полетит в Москву и не поможет монегаскам. Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени.
Полностью состав "Монако", который отправился в Россию, выглядит следующим образом:
вратари Даниэл Субашич, Де Санктис, Сейду Си;
защитники Абду Диалло, Камиль Глик, Жемерсон, Бенжамен Менди, Андреа Рагги, Джибриль Сидибе;
полузащитники Темуе Бакайоко, Габриэл Боскилиа, Фабинью, Тома Лемар, Жоау Моутинью, Кевин Н'Дорам, Бернарду Силва, Адама Траоре;
нападающие Гвидо Каррильо, Валер Жермен, Корантен Жан, Кильян Мбаппе.
Производственник
Ни слова о Фалькаю,главное Акинфеея понадежнее заныкать,рекордсмена всех времен и народов
12:25
Долой марионеток-макларенеток
Ну что ты будешь делать!
12:23
engaer
Даже так не хочет ехать. А Карпин-то прав.=)
12:05
П_о_в_а_р
Фплькао к нам не поедить.
11:44