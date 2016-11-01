Фалькао не исключил: он приедет играть в Россию

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА не стал исключать возможности перехода в российский клуб. По словам Фалькао, в России очень хорошо развита инфраструктура, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Несколько лет назад вы играли за "Порту" против "Спартака" и ЦСКА. Тогдашний тренер "Спартака" Валерий Карпин сказал, что "Фалькао к нам не поедет", и эта фраза стала знаменитой. У нас есть шанс когда-нибудь увидеть вас в России?

– Никогда об этом не думал. Но никто не знает, что в жизни может произойти. Россия – великая страна, там играло много игроков великих, как Халк. Там очень хорошо развита инфрастуктура, прекрасные города, такие, как Москва. Никто не знает, когда и что с нами произойдет.