Фалькао не исключил: он приедет играть в Россию

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА не стал исключать возможности перехода в российский клуб. По словам Фалькао, в России очень хорошо развита инфраструктура, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Несколько лет назад вы играли за "Порту" против "Спартака" и ЦСКА. Тогдашний тренер "Спартака" Валерий Карпин сказал, что "Фалькао к нам не поедет", и эта фраза стала знаменитой. У нас есть шанс когда-нибудь увидеть вас в России?
– Никогда об этом не думал. Но никто не знает, что в жизни может произойти. Россия – великая страна, там играло много игроков великих, как Халк. Там очень хорошо развита инфрастуктура, прекрасные города, такие, как Москва. Никто не знает, когда и что с нами произойдет.
disss
Ой, извиняюсь, прошу прощения! Депардье, конечно!
23:12
disss
Не, в Терек! Сразу дают гражданство и квартирку, как Пельмандо!
23:07
Chibisov
Видимо в урал радомель собрался к моуриньо,уж так их восхитила игра с тереком)
22:43
S.U.B.A.
Путь приезжает!Уровень чемпионата и так упал ниже плинтуса!
22:37
lokofanat
Как можно знать Халка и не знать Кокорина?! В голове не укладывается))
22:33
Спартач и че?
Валера подключайся клиент готов
22:23
echo2011
Может приехать в клуб,где играют Сычев и Широков.
22:22
V0VaN
ыыы... быстро абзац про валеру приписали)))))))))))))))))))))))))
22:21
П_о_в_а_р
Вперёд, Спартак!
22:19
onlywhitespartak
Москва и халк вот все что Фалькао знает о России )) правда больше чем дзюба о Ирландии ))
22:18
V0VaN
как же так?! валера же говорил, что фалькао йопта к нам не поедет?)))
22:17