22:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фалькао не исключил: он приедет играть в Россию

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Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА не стал исключать возможности перехода в российский клуб. По словам Фалькао, в России очень хорошо развита инфраструктура, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Несколько лет назад вы играли за "Порту" против "Спартака" и ЦСКА. Тогдашний тренер "Спартака" Валерий Карпин сказал, что "Фалькао к нам не поедет", и эта фраза стала знаменитой. У нас есть шанс когда-нибудь увидеть вас в России?

– Никогда об этом не думал. Но никто не знает, что в жизни может произойти. Россия – великая страна, там играло много игроков великих, как Халк. Там очень хорошо развита инфрастуктура, прекрасные города, такие, как Москва. Никто не знает, когда и что с нами произойдет.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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disss

Ой, извиняюсь, прошу прощения! Депардье, конечно!

23:12

disss

Не, в Терек! Сразу дают гражданство и квартирку, как Пельмандо!

23:07

Chibisov

Видимо в урал радомель собрался к моуриньо,уж так их восхитила игра с тереком)

22:43

S.U.B.A.

Путь приезжает!Уровень чемпионата и так упал ниже плинтуса!

22:37

lokofanat

Как можно знать Халка и не знать Кокорина?! В голове не укладывается))

22:33

Спартач и че?

Валера подключайся клиент готов

22:23

echo2011

Может приехать в клуб,где играют Сычев и Широков.

22:22

V0VaN

ыыы... быстро абзац про валеру приписали)))))))))))))))))))))))))

22:21

П_о_в_а_р

Вперёд, Спартак!

22:19

onlywhitespartak

Москва и халк вот все что Фалькао знает о России )) правда больше чем дзюба о Ирландии ))

22:18

V0VaN

как же так?! валера же говорил, что фалькао йопта к нам не поедет?)))

22:17

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