Фалькао и Мбаппе - в атаке "Монако" на матч с "Ювентусом", Игуаин и Дибала - в "старте" туринцев

Стали известны стартовые составы "Монако" и "Ювентуса" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Дирар, Бакайоко, Лемар, Силва, Фалькао, Мбаппе. Запасные: Де Санктис, Жорже, Моутинью, Жермен, Раджи, Кардона, Туре.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Маркизио, Пьянич, Игуаин, Манджукич, Дибала. Запасные: Нету, Бенатиа, Куадрадо, Лемина, Асамоа, Лихтштайнер, Ринкон.

Матч "Монако" – "Ювентус" состоится сегодня, 3 мая, начало матча – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.