Фалькао и Мбаппе - в атаке "Монако" на матч с "Ювентусом"

Стали известны составы "Ювентуса" и "Монако" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. В атаке монегасков выйдут Кильян Мбаппе и Радамель Фалькао.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Ювентус": Буффон - Бонуччи, Кьеллини, Барцальи - Дани Алвес, Пьянич, Дибала, Хедира, Алекс Сандру - Манджукич, Игуаин.

Запасные - Нету, Бенатиа, Куадрадо, Маркизио, Асамоа, Лихтштайнер, Ринкон.

"Монако": Субашич - Дирар, Жемерсон, Глик, Сидибе - Бернарду Силва, Жоау Моутинью, Бакайоко, Раджи - Фалькао, Мбаппе.

Запасные - Де Санктис, Фабинью, Каррильо, Жермен, Менди, Лемар, Диалло.

Первая игра завершилась победой "Юве" со счетом 2:0. Ответная игра начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.