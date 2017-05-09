20:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фалькао и Мбаппе - в атаке "Монако" на матч с "Ювентусом"

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Стали известны составы "Ювентуса" и "Монако" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. В атаке монегасков выйдут Кильян Мбаппе и Радамель Фалькао

Полностью составы команд выглядят следующим образом: 

"Ювентус": Буффон - Бонуччи, Кьеллини, Барцальи - Дани Алвес, Пьянич, Дибала, Хедира, Алекс Сандру - Манджукич, Игуаин. 

Запасные - Нету, Бенатиа, Куадрадо, Маркизио, Асамоа, Лихтштайнер, Ринкон. 

"Монако": Субашич - Дирар, Жемерсон, Глик, Сидибе - Бернарду Силва, Жоау Моутинью, Бакайоко, Раджи - Фалькао, Мбаппе. 

Запасные - Де Санктис, Фабинью, Каррильо, Жермен, Менди, Лемар, Диалло.

Первая игра завершилась победой "Юве" со счетом 2:0. Ответная игра начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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