Фалькао и Гризманн вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Колумбиец оформил дубль в матче 4-го тура группового турнира с ЦСКА (3:0). Также в символической команде лучших оказался форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, который забил два мяча в ворота "Ростова" (2:1).

Полностью символическая сборная недели в Лиге чемпионов выглядит следующим образом: Эдерсон ("Бенфика") – Теллес ("Порту"), Феррейра ("Севилья"), Кафу ("Лудогорец"), Менье ("ПСЖ"), Эскудеро ("Севилья") – Езил ("Арсенал"), Гюндоган ("Манчестер Сити") – Гризманн ("Атлетико"), Левандовски ("Бавария"), Фалькао ("Монако").