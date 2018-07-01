Фабрицио Раванелли: "Гол "Аяксу" в финале Лиги чемпионов - лучший в моей карьере"

Бывший форвард "Ювентуса" Фабрицио Раванелли вспомнил гол в ворота "Аякса" в финале Лиги чемпионов сезона-1995/96.

- Нельзя не вспомнить ваш гол "Аяксу" в финале ЛЧ-1996. Видимо, он до сих пор перед вашими глазами?

- Это был фантастический гол. Я думаю, что это лучший гол в моей карьере. Он стал чрезвычайно важным для меня, а также для "Ювентуса" и его болельщиков. Я всегда его помню. Он в моем сердце и в моей памяти. Ибо если выиграешь Лигу чемпионов, чувствуешь себя королем. А особенно когда забиваешь. Тогда на римском "Стадио Олимпико", когда тысячи болельщиков выкрикивали мое имя, это были невероятные ощущения, цитирует итальянца "Футбол 24".

Вместе с "Ювентусом" форвард выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В финале Лиги чемпионов "Ювентус" обыграл "Аякс" (1:1, по пенальти – 4:2).