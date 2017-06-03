Фабио Капелло: "В финале Лиги чемпионов я разрываюсь, но буду подбадривать "Ювентус"

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло заявил, что будет поддерживать "Ювентус" в финале Лиги чемпионов против "Реала". Отметим, что итальянец работал с туринским клубом с 2004 по 2006 год, после чего возглавил мадридскую команду.

– Буду подбадривать "Ювентус" сегодня, – цитирует Sky Sport Italia Капелло. – На самом деле я разрываюсь, 50 на 50. Но если есть итальянский флаг, то я буду болеть за эту команду.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.