23:55 2 марта | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фабио Капелло: "У "Реала" возникают проблемы в гостевых матчах, "Наполи" может это использовать"

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Экс-тренер "Реала" Фабио Капелло отметил, что "Наполи" будет иметь шанс на победу во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд в Испании завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Ответная игра состоится в Италии 7 марта.

– "Наполи" будет тяжело, ведь все игроки "Реала" успели вернуться в строй, – цитирует Sky Sport Italia Капелло. – Мадридцы испытывают определенные проблемы в гостевых матчах, поэтому, если "Наполи" будет правильно действовать, то сможет навязать борьбу. Хозяевам поля будет необходимо играть агрессивно и не оставлять зон для контратак соперника.

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