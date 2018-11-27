Фабио Капелло: ""Реал" думал, что без Роналду будет легче выигрывать, сейчас он расплачивается за это"

Бывший главный тренер сборной России, мадридского "Реала" и "Ромы" Фабио Капелло поделился мнением об игре "Реала" без Криштиану Роналду перед встречей с римской командой в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Наверное, "Реал" сейчас находится в своей худшей форме. Они думали, что без Роналду им будет легче побеждать, а результаты останутся на том же уровне, и сейчас за это расплачиваются. Соперники боялись "Реала", а партнеры Роналду чувствовали себя более свободно. Он мог решить все проблемы в любой момент. Но и сейчас в составе Мадрида много квалифицированных игроков. Те же Марсело и Карвахаль восстанавливаются сейчас от травм".

Фабио Капелло в разное время возглавлял "Рому" и мадридский "Реал". Специалист возглавлял римский клуб с 1999 по 2004 годы, за это время он выиграл чемпионат Италии. В "Реале" Капелло работал в сезонах-1996/97 и 2006/07, и ему дважды удалось привести "сливочных" к победе в испанском первенстве.