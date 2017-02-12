Фабио Капелло: "Наполи" может огорчить "Реал", если он будет играть так же плохо"

Экс-тренер "Реала" Фабио Капелло отметил, что команда плохо провела встречу чемпионата Испании против "Осасуны" (3:1). По его словам, "Наполи" будет иметь шанс на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в среду.

- Если "Реал" сделает те же ошибки, которые команда сделала в матче с "Осасуной", то "Наполи" будет иметь моменты, - приводит Fox Sports слова Капелло. - Мертенс тогда каждый раз сможет бить по воротам. Он сможет в одиночку обыграть Серхио Рамоса, если тот будет играть так же. "Наполи" может огорчить "Реал".