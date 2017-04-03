15:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фабио Капелло: "Месси - футбольный Паваротти"

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что "Ювентусу" будет непросто в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Также он не разделяет мнения некоторых СМИ, что лидер атак каталонцев Лионель Месси находится на спаде.

- "Ювентусу" будет нелегко в матчах с "Барселоной", - цитирует Football Italia Капелло. - "Юве" никогда не стоит расслабляться. Месси сбавляет? Вы, должно быть, шутите, он - футбольный Паваротти (один из самых выдающихся оперных певцов прошлого века. - Прим. "СЭ"), он никогда не перестает очаровывать и впечатлять нас.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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