19:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фабио Капелло: "Матч "Ювентуса" с "Барселоной" 12-летней давности был невероятен"

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Бывший главный тренер "Ювентуса" Фабио Капелло накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов туринцев с "Барселоной" вспомнил о матче 12-летней давности в рамках Кубка Жоана Гампера. Тогда основное время завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти сильнее оказался итальянский коллектив (4:2).

- Он был невероятен, - цитирует пресс-служба УЕФА Капелло. - Я еще никогда прежде не встречал таких высококлассных игроков.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/10754

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

У тебя со сборной России куча невероятных матчей набралась. Дон-дигидон.

19:16

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