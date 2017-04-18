Фабио Капелло: "Матч "Ювентуса" с "Барселоной" 12-летней давности был невероятен"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Фабио Капелло накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов туринцев с "Барселоной" вспомнил о матче 12-летней давности в рамках Кубка Жоана Гампера. Тогда основное время завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти сильнее оказался итальянский коллектив (4:2).
- Он был невероятен, - цитирует пресс-служба УЕФА Капелло. - Я еще никогда прежде не встречал таких высококлассных игроков.
Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/10754
баламошка
У тебя со сборной России куча невероятных матчей набралась. Дон-дигидон.
19:16