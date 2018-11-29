Фабио Капелло: "Интер" внимательно играл с "Тоттенхэмом", но Эриксен забил свой гол"

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал игру "Интера" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (0:1), сообщает Sky Sports. 72-летний итальянский специалист заявил, что против полузащитника Кристиана Эриксена необходимо играть внимательнее.

– "Интер" хорошо выглядел на "Уэмбли", миланцы были внимательны, – цитирует Капелло Sky Sports. – Но очевидно, что нельзя позволять сопернику бежать 30 метров с мячом, как это было в случае с голом Эриксена. Датчанин был очень хорош после выхода на поле. Он отлично подал со штрафного и забил свой гол. В составе "Интера" мне понравился Борха Валеро. Он впервые сыграл так, как раньше в "Фиорентине".

В матче с ПСВ футболистам "Интера" нужно быть внимательными. Голландский клуб обладает хорошими игроками, хоть "Интер" и выглядит фаворитом.

"Тоттенхэм" набрал семь очков после 5-го тура в своей группе и занял второе место в турнирной таблице, опережая "Интер" по количеству забитых мячей. Оба клуба сохраняют шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.