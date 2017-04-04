Фабио Капелло: "Барселона" не умеет обороняться"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Барселоной" будет равная борьба. При этом экс-наставник туринцев подчеркнул, что ему не понравилось, как играл "Ювентус" против "Наполи" (1:1) в матче 30-го тура серии А.

– "Барселона" не умеет обороняться, в отличие от "Ювентуса", – приводит Rai Sport слова Капелло. – "Ювентус" может забить несколько голов предстоящему сопернику, но не должен расслабляться. Я думаю, что в этом противостоянии будет равная борьба. В игре с "Наполи" "Ювентус" мне не понравился. Если "Барса" будет сильно прессинговать, "Юве" будет непросто.