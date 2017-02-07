Фабио Каннаваро: "Наполи" может создать проблемы "Реалу"

Бывший защитник "Наполи" Фабио Каннаваро считает, что неаполитанцы способны создать проблемы "Реалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также он высоко оценивает шансы "Ювентуса" на проход в следующий раунд в противостоянии с "Порту".

– "Наполи" может создать проблемы "Реалу", – цитирует Football Italia Каннаваро. – Эта команда может навязать борьбу любому. Она попытается играть так, как привыкла, хотя давление в Мадриде будет очень сильным. В Италии нет матчей против Бензема, Криштиану Роналду или Бэйла. Но в этом сезоне у "Наполи" хорошая команда и для серии А, и для Лиги чемпионов. И "Наполи" и "Ювентус" должны хорошо себя проявить. Туринцы создали внутри команды атмосферу победителей, поэтому могут выигрывать большие матчи.