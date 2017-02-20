Фабинью: "Ничего страшного, что Гвардьола называет "Монако" фаворитом"

Полузащитник "Монако" Фабинью не согласен с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой, который называл монегасков фаворитами в противостоянии команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам бразильца, не стоит переоценивать чемпионат Франции, несмотря на недавнюю победу "ПСЖ" над "Барселоной" со счетом 4:0.

– Мы хорошо изучили соперника и готовы к игре, чтобы показать все лучшее, – цитирует AFP Фабинью. – Я не думаю, что стоит тут вспоминать матч "ПСЖ" с "Барселоной". Это другая игра. Возможно, после успеха "ПСЖ" другие топ-клубы будут более осторожными. Но мы об этом не думаем.

Ничего страшного в том, что Гвардьола пытается подать идею, будто мы фавориты. Мы прекрасно знаем "Сити", его силу. Это отличная команда, которую тяжело обыграть. Но мы будем стараться.

Мой переход в английский клуб? Меня слухи связывали со многими командами. Но я чувствую себя хорошо в "Монако". Премьер-лига меня привлекает, я надеюсь там сыграть однажды.