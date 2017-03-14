Фабинью: "Монако" по силам выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов"

Защитник "Монако" Фабинью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" выразил уверенность в том, что команда может выйти в следующую стадию турнира. В первой встрече монегаски уступили "горожанам" со счетом 3:5.

- Вылет "ПСЖ" из Лиги чемпионов стал неожиданностью, но это случилось. Поражение парижан доказало, что в футболе нет ничего невозможного, - приводит GloboEsporte.com слова Фабинью. - Мы же уступаем "горожанам" всего лишь два гола. "Монако" предстоит матч против команды высокого уровня. Уверен, что нам по силам переломить ход встречи. Монегаски сделают все, чтобы это осуществить.