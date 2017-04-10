Фабинью: "Монако" - "Боруссия" - равное противостояние"

Полузащитник "Монако" Фабинью накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" отметил, что противостояние будет равным. По мнению бразильца, команды покажут открытый футбол с большим количеством моментов.

- Это равное противостояние, - цитирует пресс-служба УЕФА Фабинью. - Команды очень похожи: у нас много молодых, атакующих игроков. У "Боруссии" больше опыта в еврокубках, но выиграть противостояние может любой. Нас ждет открытый футбол со множеством моментов и, возможно, голов. Мы молоды и быстро учимся. Это одна из сильных сторон нашей молодой команды.